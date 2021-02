Forderung des SLLV : SLLV fordert stufenweisen Einstieg in den Präsenzunterricht

Ein Ampelsystem soll anzeigen, ab welchem Inzidenzwert eine Schule geschlossen werden soll. Foto: ZB/Soeren Stache

Saarbrücken Der Saarländische Lehrerinnen- und Lehrerverband (SLLV) fordert einen stufenweisen Wiedereinstig in den Präsenzunterricht. Laut Verband zeichne sich ab, dass nach den Winterferien in den Grundschulen und der Primarstufe der Förderschulen ein Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht erfolgen solle.

Dies sei nach Ansicht des Verbandes nur in einem Wechselbetrieb möglich.

Grundsätzlich begrüße der SLLV diese Überlegungen, verknüpfe damit aber weitere Forderungen, um den Schutz der in Schule tätigen Lehrkräfte, des pädagogischen Personals und der Schülerschaft weiterhin zu gewährleisten.