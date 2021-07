Wuppertal : Skulpturenpark stellt Werke von Heinz Mack aus

Wuppertal Nach dem Düsseldorfer Kunstpalast widmet nun auch der Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal dem deutschen Bildhauer und Maler Heinz Mack eine Ausstellung. In drei Ausstellungshallen sowie im offenen Gelände des weitläufigen Parks sind insgesamt 50 Skulpturen Macks zu sehen – darunter auch zahlreiche Arbeiten, die bislang nicht öffentlich gezeigt wurden.

Mack und Tony Cragg, der als Bildender Künstler den Skulpturenpark betreibt, haben die Ausstellung gemeinsam kuratiert. Cragg habe sich „lebhaft und auf eine sensible und kollegiale Weise“ an der Auswahl der Exponate beteiligt, lobte Mack seinen Kollegen. Der in Hessen geborene Zero-Künstler wurde vor allem bekannt durch seine experimentellen Lichtreliefs sowie seine Licht-Installationen in der Wüste – einige davon waren zuletzt in der Yves Klein-Ausstellung im Metzer Centre Pompidou zu sehen.