Feinem Essen auf der Spur Sind Hoorische und Geheirade wirklich typisch saarländisch?

Wir kennen sie, die schönen alten Rezepte unserer Vorfahren, und in jedem Buch über die heimatliche Küche sind sie aufgeführt: Dibbelabbes, Hoorische, Gefillde, Geheirade und Bibbelsches Bohnesupp. Alles typisch saarländisch. Doch Halt – ähnliche Eintöpfe und Kartoffelgerichte sind auch im Rheinland, in Westfalen, Polen und in den Alpen bekannt. Genau dort, wo die Einwanderer herstammten, die ins Saargebiet kamen.