Porträt : Basketball-Urgestein aus Kleinblittersdorf

Kleinblittersdorf Simon Zeitz gehört zu den Leuten, die dafür sorgten, dass ihr Lieblingssport 1994 an der Oberen Saar Einzug hielt.

„Das hätten wir uns vor 25 Jahren natürlich nie erträumen lassen. Es ist schon verrückt, was so alles in den vergangenen Jahren passiert ist“, sagt Simon Zeitz. Der heute 41-Jährige ist Basketballer mit Leib und Seele.

Mit 41 Jahren möchte es das Basketballtalent von der Oberen Saar noch einmal wissen und mit seiner Mannschaft den vielleicht größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern. „Also die meisten unserer Spieler sind gerade mal halb so alt wie ich. Ich versuche, mich fit zu halten und zweimal pro Woche zu trainieren. Sonst hat man auf dem Niveau keine Chance“, weiß Simon Zeitz. Um dem großen Ziel Oberliga noch ein Stückchen näher zu kommen, hat sich der TVK prominent verstärkt. Die saarländische Basketball-Trainerlegende Martin „Cheesy“ Schmitt ist für die kommende Saison nach Kleinblittersdorf gewechselt. „Das ist eine Riesensache für uns. Wird sind stolz darauf und unserem Verein sehr dankbar, dass er uns so viel unterstützt“, sagt Simon Zeitz, dessen aktive Karriere so allmählich im Herbst ankommt. „Moment“, sagt der 41-Jährige. „Meine Frau spielt Basketball, und meine ganzen Freunde auch. Bei uns dreht sich alles um Basketball und wir sind an jedem Wochenende in den saarländischen Hallen unterwegs. Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht daran, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird“, sagt das Basketball-Urgestein aus Kleinblittersdorf, das verantwortlich dafür war, dass der Sport auch an der Oberen Saar Einzug hielt.