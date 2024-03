Insolvenzantrag nach Zahlungsunfähigkeit Signa-Gründer René Benko nun auch privat in finanziellen Turbulenzen

Das bestätigte eine Sprecherin des Innsbrucker Landgerichts am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur, nachdem die „Kronen Zeitung“ zuvor darüber berichtet hatte. Die österreichische Tageszeitung will aus Gerichtskreisen von der Privatinsolvenz erfahren haben. Die Rede ist demnach von Schulden in Höhe von rund zwei Millionen Euro gegenüber dem Finanzamt.