Wohnungsmarkt : Ziel bleibt bezahlbarer Wohnraum

Saarbrücken 12 000 Saarbrücker wohnen bei der städtischen Siedlungsgesellschaft.

Von den derzeit 183 000 Saarbrückerinnen und Saarbrückern leben mehr als 12 000 in Wohnungen der städtischen Siedlungsgesellschaft. Die vor 100 Jahren gegründete Gesellschaft spielt also noch immer eine wichtige Rolle in der Wohnungswirtschaft der Landeshauptstadt.