Saarbrücken/Völklingen : Sicherheitsstufe rot für Völklinger Spiel

Blick zurück: Im letzten Pokalspiel gegen den 1. FC Saarbrücken – am 21. August 2004 – schoss Lukas Podolski vier Tore für Köln. Seine Teamkameraden feierten ihn. Foto: Hartung/Hartrung

Saarbrücken/Völklingen Für das Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen den 1. FC Köln ist das Völklinger Stadion ausverkauft . Die Polizei und die Ordner des 1. FCS wollen dafür sorgen, dass alles friedlich bleibt.

Wenn der Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken am Dienstag, 29. Oktober, in der zweiten Runde des DFB-Vereinspokals den 1. FC Köln im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion empfängt, werden 6656 Zuschauer die Partie der beiden Bundesliga-Gründungsmitglieder miterleben.

Der Gästeblock ist mit 1100 Karten ebenso ausverkauft wie alle anderen Stadionbereiche. Ein Fußballfest steht an – sollte man meinen. Doch das nicht unbedingt freundschaftliche Verhältnis der Fan-Lager sorgt seitens der Polizei für intensive Vorbereitungen.

Der Pokal hat nicht nur sportlich seine eigenen Gesetze. Besonders für die Saarbrücker Fans ist es mehr als ein Regionalliga-Heimspiel: „Natürlich wollen sich auch die FCS-Anhänger auf einer bundesweiten Bühne präsentieren“, sagt Schmelczyrsch, „und Köln ist halt ein anderer Gegner als Jahn Regensburg in der ersten Runde.“

Ein Problem für die Polizei ist es, dass die Fans bunt gemischt anreisen. Das könnte denen nutzen, die Ärger machen wollen. Denn sie können sich bei der Anreise in der größeren Gruppe der friedlichen Fans verstecken. Doch auch für diesen Fall hat die Polizei ihre Vorkehrungen getroffen. Und die Stadt Völklingen sowie der 1. FC Saarbrücken sind in das Sicherheitskonzept eingebunden.

Und wie ist der 1. FC Saarbrücken vorbereitet? Geschäftsführer David Fischer gefällt das Wort „Randale“ genauso wenig wie die Mutmaßung, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen komme. Dass gewaltbereite Fans das Spiel besuchen, bedeute nicht, dass es automatisch auch Randale geben wird, sagt Fischer. Dennoch sei der 1. FCS vorbereitet. Das Spiel sei in die Kategorie „rot“ (also höchste Sicherheitsstufe) eingestuft. Es wird erheblich mehr Ordner geben als sonst – Zahlen will Fischer aber nicht nennen.