Saarbrücken Konflikte in Freibädern häufen sich deutschlandweit. Die Saarbrücker Bäder hatten dagegen eine bislang ruhige Saison. Sie setzen Sicherheitsdienste ein. Und sie lassen sich das einiges kosten.

Bis auf den schweren Unfall im Sprungbecken des Totobades (wir berichteten) sei nichts Schlimmes vorgefallen. Lediglich Diebstähle und kleinere Rangeleien habe es in der Freibadsaison gegeben. Die gebe es aber in jeder Saison und jedem Schwimmbad. An den aktuellen Sicherheitsmaßnahmen soll in Zukunft nichts geändert werden. Scharenberg-Fischer: „Die bisherigen Maßnahmen haben sich als ausreichend herausgestellt.“