„Shopping Queen“ : Pinker Bus in Saarbrücken gesichtet, geheime Dreharbeiten laufen weiter (Bildergalerie)

Saarbrücken Erwischt: Eine SZ-Leserin hat am Dienstag den berühmten Bus der Styling-Show „Shopping Queen“ in der City entdeckt. Wann die neuen Folgen aus Saarbrücken im TV zu sehen sind, ist weiter unklar.

Auf die SZ-Leser ist Verlass. Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt – und lüften dabei auch schon mal ein Geheimnis. Wie die SZ-Leserin, die uns am Dienstag den Fotobeweis dafür geschickt hat, dass gerade neue Folgen der Vox-Erfolgsshow „Shopping Queen“ in Saarbrücken gedreht werden.

Produktionsfirma und Sender hatten sich mit Verweis auf „Datenschutzgründe“ zuvor in Schweigen gehüllt, wann und wo genau in der Landeshauptstadt diese Woche gefilmt wird. Aber es war klar, dass gefilmt wird: Zum vierten Mal nach 2015, 2016 und 2019 ist die Sendung, die vor allem auch wegen der unterhaltsamen Sprüche von Designer Guido Maria Kretschmer weiter Massen vor die Bildschirme lockt, hierzulande zu Gast.

Dreharbeiten in der Bahnhofstraße

Jetzt der unumstößliche Beweis der SZ-Leserin: Gegen 13 Uhr am Dienstag erwischte sie zuerst den pinkfarbenen Bus, ein Markenzeichen von „Shopping Queen“, in der Dudweilerstraße – und dann tatsächlich auch noch das vierköpfige Filmteam mit einer Saarbrücker Kandidatin. Über die Teilnehmerinnen hatte der Sender im Vorfeld ebenfalls keine Informationen preisgegeben. Am Dienstag war die Hauptdarstellerin des Tages auf dem Weg in die Einkaufsmeile Bahnhofstraße. Eine gute Stunde später war der Bus dann in der Nähe des Staatstheaters geparkt, vorschriftsmäßig mit gültigem Parkschein. Falls die Film-Crew nicht im nahegelegenen Hotel übernachtet, wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit am St. Johanner Markt eingekauft.