Die Kandidatinnen und das Motto : Saarbrücken sucht wieder seine „Shopping Queen“ – Sendetermine stehen jetzt fest

Eine „Shopping Queen“-Kandidatin bei den Dreharbeiten im Oktober in Saarbrücken. Foto: Thomas Schäfer

Saarbrücken Die Vox-Sendung „Shopping Queen“ wird wieder in Saarbrücken stattfinden. Die Sendezeiten und Kandidatinnen.

Bereits im Oktober 2022 rollte der pinke Bus der Vox-Sendung „Shopping Queen“ wieder durch Saarbrücken . Es war das vierte Mal, dass die seit 2012 erfolgreiche „Styling-Dokumentation“ in der Hauptstadt des Saarlandes gedreht wurde.

„Shopping Queen“ in Saarbrücken: Sendezeiten

In der kommenden Woche, vom 16. bis 20. Januar, sollen die damals gedrehten Episoden nun ausgestrahlt werden. Von Montag bis Freitag sind sie täglich um 15 Uhr beim Privatsender Vox zu sehen.

Das Konzept der Sendung: Fünf Kandidatinnen haben jeweils vier Stunden Zeit, um mit 500 Euro Budget ein Outfit einzukaufen und sich zu stylen gemäß eines jede Woche anderen vorgegebenen Mottos. Am Ende jedes Shopping-Tages bewerten die jeweiligen Konkurrentinnen das Ergebnis – nachdem sie zuvor Wohnung und vor allem Kleiderschrank der Kandidatin des Tages begutachtet haben. Zum Ende der Woche besuchen die Kandidatinnen Moderator und Star-Designer Guido Maria Kretschmer in seinem Showroom in Hamburg, wo er eine letzte Bewertung vornimmt und der Siegerin 1000 Euro überreicht.