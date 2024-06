SHG-Kliniken bekräftigen Kritik Ärger um Sperrung der Großblittersdorfer Straße geht weiter – jetzt droht sogar ein Rechtsstreit

Die Sperrung der Großblittersdorfer Straße wird für die Kliniken auf dem Sonnenberg zum großen Problem. Es gibt lange Wartezeiten bei der An- und Abreise. Das wirke sich erheblich auf den Klinikalltag aus. „Die Stadt kommuniziert überhaupt nicht mit uns. Vieles erfahren wir nur aus der Presse. Bis heute ist kein Vertreter der Stadt mit uns in Kontakt getreten, um mit uns über die Probleme und Lösungsmöglichkeiten zu sprechen. Da ist das Fass übergelaufen, als in der SZ zu lesen war, man habe uns Hilfen angeboten“, sagt Verwaltungsdirektor Martin Huppert.