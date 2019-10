Köllerbach/Brebach : SF Köllerbach spielen ohne Top-Torjäger

Köllerbach/Brebach Zu Gast bei den SF Köllerbach ist an diesem Samstag ab 15.30 Uhr an der Burg Bucherbach die starke Mannschaft des SC Brebach.

So etwas nennt man wohl „Wochen der Wahrheit“. Zwischen Ende September und Mitte Oktober standen und stehen für die Fußballer der SF Köllerbach gleich vier Duelle mit Teams aus dem oberen Tabellendrittel an. Die beiden ersten hat der amtierende Vizemeister verloren: Gegen Spitzenreiter SV Auersmacher gab es vor 14 Tagen zu Hause ein 1:4. Am letzten Sonntag unterlagen die Sportfreunde mit 1:2 beim Oberliga-Absteiger FSV Jägersburg (Tabellendritter).

Brebach war im Herbst 2018 noch Tabellen-14., kletterte dann jedoch durch eine sensationelle Siegesserie bis auf Rang drei – und hatte am letzten Spieltag sogar noch die theoretische Chance, Meister zu werden. Um eine ähnliche Aufholjagd zu starten, müsste Köllerbach aber auf jeden Fall an diesem Samstag das nächste Spiel der „Wochen der Wahrheit“ gewinnen. Zu Gast an der Burg Bucherbach ist dabei um 15.30 Uhr ausgerechnet Brebach. Die Halberg-Elf hat zuletzt achtmal in Serie gewonnen und ist punktgleich mit Auersmacher Tabellenzweiter. Keine leichte Aufgabe also für die SF – die durch zahlreiche Ausfälle noch erschwert wird. Spielertrainer Bohr steht sein bester Angreifer nicht zur Verfügung. Valentin Solovej, der letzte Saison Torschützenkönig wurde, und auch in der aktuellen Spielzeit schon zehnmal in zehn Begegnungen traf, wird das Duell aus beruflichen Gründen verpassen.