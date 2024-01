Hallenmasters SF Köllerbach knacken vor eigenem Turnier Hundert-Punkte-Marke

Die SF Köllerbach haben beim Hallenmasters-Qualifikationsturnier des FV Diefflen am Dienstag Rang drei belegt. Nach der 2:3-Niederlage im Halbfinale gegen den gastgebenden Fußball-Oberligisten bezwang der Saarlandligist im Spiel um Platz drei Landesligist FC Kandil Saarbrücken mit 6:4. Dank der 7,2 Punkte, die die SF Köllerbach dafür erhielten, knackten sie auf dem Weg zum Masters-Endturnier am 28. Januar in der Saarbrücker Saarlandhalle die Hundert-Punkte-Marke. Die Köllerbacher liegen mit 104,15 Punkten auf Rang zwei der Qualifikations-Tabelle. Mehr Zähler hat nur Verbandsligist 1. FC Saarbrücken II, der am Dienstag das Turnier des SV Losheim dank eines 4:3-Erfolgs nach Verlängerung im Finale gegen Saarlandligist SG Mettlach-Merzig gewann. Mannschaften mit mehr als 100 Punkten schafften in der Vergangenheit nahezu immer die Masters-Qualifikation.