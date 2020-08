Kostenpflichtiger Inhalt: Forderung der Frauen-Union im Saarland geht womöglich selbst der CDU zu weit : Sexkaufverbot auch im Saarland umstritten

Nach dem „Nordischen Modell“ wird der Kauf von Sex unter Strafe gestellt – aber nur die Freier, nicht die Prostituierten können belangt werden. Foto: dpa/Arne Dedert

Saarbrücken Schweden und andere Länder tun es, manch’ einer in Deutschland will es auch: käuflichen Sex verbieten. Eine entsprechende Forderung der Frauen-Union im Saarland geht aber womöglich selbst der CDU zu weit. Umstritten ist auch, was es bringen würde.