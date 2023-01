Energetische Modernisierung : Turbo für die Altbausanierung: Wenn die neue Fassade aus der Fabrik kommt

So sieht es aus, wenn neue, bestens gedämmte Fassadenteile aus serieller Produktion an sanierungsbedürftige Gebäude montiert werden. Dieses Projekt wurde in Erlangen realisiert. Foto: Gewobau/Dena/Gewobau

Saarbrücken Serielles Sanieren könnte ein Booster für die Energiewende im Wohnungsbau werden. Wie es funktioniert und gefördert wird, erläuterte ein Experte bei einem Online-Vortrag auf Einladung des Energieberatungsvereins Arge Solar.

Energetische Sanierung beschäftigt derzeit viele Hauseigentümer – und auch Wohnungsbaugesellschaften. Millionen Häuser und Wohnungen müssen klimaneutral umgebaut werden, damit Deutschland seine Klimaziele bis 2045 erreicht. Doch ein Umbau dauert immer noch viel zu lange. Und ist teuer. Gerade energetische Sündenfälle aus den 1950er bis 1970er Jahren haben erhöhten Sanierungsbedarf: Sie brauchen neue, gut gedämmte Gebäudehüllen und Dächer, dreifach verglaste Fenster, moderne Heizsysteme, Wärmepumpen, Photovoltaik, neue Leitungen und so weiter. Und das schnell, in guter Qualität und bezahlbar.

Serielles Sanieren: schnell, gut und bezahlbar

„Deshalb müssen wir die Gebäudesanierung neu denken und einen neuen Markt kreieren.“ Das sagt Robert Raschper von der Deutschen Energieagentur (Dena). Ihn hatte die Arge Solar zu einem online-Vortrag über „Serielles Sanieren“ eingeladen. Raschper ist Experte für das so genannte „Energiesprong“-Programm, mit dem bereits 6000 Wohneinheiten in den Niederlanden (Schwerpunkt), Frankreich, Deutschland aber auch Großbritannien seriell saniert wurden. Raschper stellte einige der deutschen Modell-Projekte vor. Der Bund setzt große Hoffnungen in diese Form des energetischen Umbaus, denn Tempo ist gefragt.

Die Idee: Durch integrierte, smarte Haustechnik- und Energiemodule, die in großem Maßstab standardisiert in Fabriken vorgefertigt und dann installiert werden, geht die Sanierung von Gebäuden schneller und sie wird billiger.

Interessant für Kommunen und Wohnungswirtschaft

Interessant ist das vor allem zunächst für Wohnungsbaugesellschaften oder Eigentümer von (größeren) Mehrfamilienhäusern, die den Sanierungsstau an ihrem Gebäudebestand wirtschaftlich lösen müssen und klimaneutral werden sollen. Gerade Kommunen mit ihren vielen großen Liegenschaften – darunter sanierungsbedürftige Schulen und Wohnsiedlungen – sind hier die Zielgruppe. In einem Modellprojekt in Erlangen zum Beispiel werden 475 Wohnungen aus den 50er bis 60er Jahren seriell saniert und durch Aufstockung 135 zusätzliche Wohneinheiten geschaffen. Nach der Sanierung werden die Gebäude dem so genannten „Net Zero Standard“ entsprechen, im Jahresdurchschnitt also so viel regenerative Energie erzeugen, wie die Bewohner für Heizung, Warmwasser und Strom benötigen, erläuterte Raschper. Der deutlich geringere Energiebedarf wird Mieterhöhungen weitestgehend kompensieren.

Modullösungen auch für Einfamilienhäuser

Aber auch für Besitzer von Einfamillienhäusern komme serielles Sanieren in Betracht, betont Raschper. Quartierslösungen, bei denen sich mehrere Haushalte zusammentun und ein gemeinsames Sanierungskonzept umsetzen, seien ebenfalls vorstellbar, so der Experte. Allerdings gibt es noch gar nicht genügend Anbieter solcher Komplettlösungen, vor allem nicht im Saarland. Es fehlen installierende Fachbetriebe. Die Offensive fürs serielle Sanieren steht also erst am Anfang. Erst 99 Wohneinheiten sind nach diesem System bisher fertiggestellt worden in Deutschland. 17 000 weitere seien aber „bereits in der Pipeline“, so dass das Ganze nun schnell Fahrt aufnehmen werde, ist sich Raschper sicher. Denn das sei auch politischer Wille, forciert vom Klima- und Wirtschaftsministerium und vom Bauministerium. Folgerichtig fördert der Bund diese Form der Sanierung. „Es gibt fürs serielle Sanieren jetzt interessante Zuschüsse und Zinsvergünstigungen“, erklärte Raschper, der Förder-Tabellen mitgebracht hatte. Im besten Szenario – bei einer Umrüstung auf die allerhöchste Gebäudeeffizienzklasse – würden bis zu 45 Prozent der Sanierungskosten vom Bund übernommen, rechnete er vor.

Vorgefertigte Module statt einzelner Gewerke

Und wie funktioniert serielles Sanieren ganz praktisch? Grundlage aller Planungen ist ein 3-D-Modell, ein Scan des zu sanierenden Gebäudes. Bauunternehmen oder Architekten ermitteln dann, was saniert werden soll (und muss) und geben einzelne Module in Auftrag. Heizsysteme, Wärmepumpen, Dach- oder Fassadenmodule mit integrierter Photovoltaik und sonstiges werden dann bei einem Hersteller vorgefertigt und danach nur noch montiert. Man spart sich die Ausschreibung vieler einzelner Gewerke und deren Koordination auf der Baustelle. „Oftmals kann man im bewohnten Bestand sanieren“, sagt Raschper. Zum Beispiel, weil neue Verrohrungen und Leitungen einfach ins neue Fassadenmodul integriert werden.

Nicht genügend Anbieter – blinder Fleck Saarland

Der Haken: Weder gibt es bisher genügend Firmen, die solche Module in großen Stückzahlen herstellen, noch genügend Betriebe und Fachkräfte, die sie installieren. Es seien aber Fabriken im Aufbau, weiß Raschper. Die DENA hat zudem eine Plattform für Lösungsanbieter eingerichtet. Doch Anbieter im südwestdeutschen Raum finden sich in dieser Datenbank bisher kaum. Im Saarland war weder dem Experten noch dem informierten Publikum ein solcher bekannt.

Trotzdem ist sich Raschper sicher, dass sich serielles Sanieren durchsetzen werde. „Nur so können wir schneller werden und die Energiewende schaffen.“ Es lohne sich also für die Wohnungswirtschaft, einzusteigen und neue Wege zu gehen.