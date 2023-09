Wohnen in alten Gewerbe- und Industriebauten Wie aus der historischen Reithalle in St. Arnual moderne Lofts wurden (mit Fotos)

Serie | St Arnual · Wo früher malocht wurde, wird heute gewohnt. Wohnen in Bürogebäuden, Kaufhäusern, Fabriken – all das sind Alternativen zum klassischen Wohnungsbau. In einer Serie stellen wir Beispiele von umgewidmeten Gewerbe- und Industriegebäuden vor, heute die Reithalle der Artilleriekaserne in St. Arnual.

12.09.2023, 13:37 Uhr

Vom Haus der Rösser zum modernen Zuhause 10 Bilder Foto: Iris Maria Maurer

Von Iris Maurer

Es bedurfte einer mutigen Baugemeinschaft und eines visionären Projektentwicklers, um die historische Reithalle der ehemaligen Artilleriekaserne in ein zeitgemäßes Wohnensemble zu verwandeln. Einst ein Ort preußischer Tugenden, ist sie heute ein lebendiges Beispiel für die gelungene Verbindung von geschichtsträchtiger Architektur und modernem Wohnen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Vom Haus der Rösser zum modernen Zuhause