Seine Freundin berichtet : 20 Länder und 20 000 Kilometer in 12 Monaten: Warum ein Saarbrücker bis nach Vietnam radeln will

Fabian Theobald brach im Bürgerpark zu seiner großen Reise auf. Sein Ziel ist Ho-Chi-Minh Stadt in Vietnam. Für die Strecke wird Theobald voraussichtlich ein Jahr unterwegs sein. Foto: BeckerBredel

Serie Saarbrücken Der Saarbrücker Fabian „Theo“ Theobald startete am Dienstag seine Reise mit dem Fahrrad vom Saarland nach Vietnam: 20 Länder will er besuchen, 20 000 Kilometer in zwölf Monaten fahren. Dabei engagiert er sich gegen den Klimawandel. Seine Partnerin Judith Rachel berichtet hier regelmäßig aus ihrer Perspektive über das Jahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Judith Rachel

Wie es dazu kam, dass mein Freund beschloss, mit dem Fahrrad nach Vietnam zu fahren? „Wenn wir nicht zusammen wären, würde ich eine Weltreise machen.“ Das sind nicht unbedingt die Worte, die man von seinem Partner nach bald zehn Jahren Beziehung hören möchte. Wir saßen am Küchentisch, unterhielten uns über das Leben, wie wir es führen möchten, und unsere Ziele. Es stellte sich raus, ich hatte welche. Er nicht.

Es war Anfang 2021. Noch immer Kurzarbeit in der Veranstaltungsbranche, wo er vor der Pandemie gerade begonnen hatte, mit ein paar spannenden Projekten Fuß zu fassen. Diese Projekte waren im Corona-Sumpf verschwunden und eine Alternative nicht in Sicht. Aber möchten wir nicht alle manchmal am liebsten aus allem ausbrechen? Und ist „Weltreise“ nicht die Standardantwort, die 99 Prozent der Bundesbürger geben, auf Fragen wie „Was würdest du tun, wenn du – nur noch ein Jahr zu leben hättest/im Lotto gewinnen würdest/Single wärst?“ Kein Grund zur Panik.

Und tendieren Männer Anfang 40 nicht ohnehin ein wenig zu radikalen Entscheidungen? Ist es nicht die gute Pflicht ihrer Partnerin, liebevoll, verständnisvoll und beharrlich einen Ausgleich zu schaffen? Die Stimme der Vernunft zu sein?

Ein paar Wochen später, er kommt aus seiner Höhle (Bezeichnung für ein Zimmer in unserer Wohnung, in dem der Mann sich mithilfe technischer Errungenschaften ein eigenes Reich geschaffen hat – Anmerkung der Verfasserin): „Ich habe gerade nochmal so eine Youtube-Doku geschaut. Am liebsten würde ich meine Wohnung (sprich: seine Altersvorsorge – Anmerkung der Verfasserin) verkaufen und losfahren.“

Info Das sind Theo und Judith Judith und Theo sind seit 2012 ein Paar und leben in Alt-Saarbrücken. Theo, der eigentlich Fabian Theobald heißt, 44, ist Informatiker und war zuletzt Projektmanager in der Veranstaltungsbranche. Er startete am Dienstag um

9 Uhr im Bürgerpark Saarbrücken seine Reise nach Vietnam:

20 Länder und 20 000 Kilometer in zwölf Monaten mit dem Fahrrad. Dabei ist er Klimabotschafter für German Zero. Judith Rachel, 39, arbeitet als Dozentin und Coach. Da sie selbst ständig Fernweh und Abenteuerlust verspürt, hat sie Theo zu dem Projekt ermutigt und freut sich darauf, die Zeit für eigene Reisen zu nutzen. Judith wird an dieser Stelle regelmäßig in ihrem „Protokoll einer Daheimgebliebenen“ seine Reiseerlebnisse mit ihrer eigenen Perspektive verbinden. Theos Reise lässt sich auf Youtube, Facebook und Instagram verfolgen. Mehr dazu auf fabiantheobald.de

Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich darauf erwidert habe. Vermutlich etwas verständnisvoll Vernünftiges. Aber am nächsten Morgen, das weiß ich noch sehr genau, stand ich unter der Dusche und in meinem Kopf hat sich ein Bild zusammengefügt: er, wie er mit dem Fahrrad losfährt, Richtung Australien. Vielleicht müsste er ja nicht gerade seine Wohnung verkaufen. Ein Fahrrad ist ja ein vergleichsweise günstiges Fortbewegungsmittel.

Ich, wie ich einen Teil unserer Wohnung untervermiete, um Geld zu sparen, am besten an eine spanische Studentin, um mein Spanisch aufzupolieren. Ich, wie ich zwar meine beruflichen Ziele weiterverfolge, aber gleichzeitig das tue, was ich immer tun wollte: reisen.

Nun ist es nicht so, dass ich nie gereist wäre. Ich bin alleine gereist, wir sind zusammen gereist. Wir waren in Marrakesch und Istanbul und zum Paddeln auf der Ardèche. Im Januar 2020 war ich gerade noch drei Wochen in Chile. Er hat mich nicht aufgehalten, er hat es nicht infrage gestellt (er ist auch nicht mitgekommen, aber das ist eine andere Geschichte). Aber dieses „Reisen als Lebensgefühl“-Reisen, da bin ich nie hingekommen. Wegen der Beziehung, wegen der Arbeit, wegen der Finanzen. Wäre er jetzt unterwegs, so mein Gefühl, müsste ich ihn ja besuchen. Es hätte Priorität, für die Beziehung. Arbeit und Finanzen müssten sich eben anpassen. Irgendwie.

Als ich im Bad fertig war, legte ich ihm meine Gedanken dar. Er sah mich an, als wollte ich ihn in eine Falle locken. „Du hättest nichts dagegen?“ Die nächsten Wochen blieb er in Habachtstellung. Ich bin manchmal ein wenig impulsiv, und er rechnete wohl damit, dass ich, wenn der Gedanke mal gesackt wäre, emotional nicht mehr so dahinter wäre. Ich kaufte einen Globus als Zeichen meiner Gewissheit.

Das ist jetzt ein gutes Jahr her. Wenn es nach mir gegangen wäre, er hätte seine Reise innerhalb von drei Monaten geplant und wäre jetzt bald wieder zurück. Ich hasse warten. Doch er ist zum Glück nicht so impulsiv wie ich. Er ist die Sache wie eines seiner anderen Projekte angegangen: Es gibt mittlerweile eine Homepage. Sponsoren. Einen guten Zweck, den er bewirbt. Ein Zelt, das weniger wiegt als ein Brot. Und jede Menge anderer ultraleichter, mega-kleiner Ausrüstungsgegenstände, die er sich von seiner Altersvorsorge gekauft hat. Er hat alle Impfungen, die man sich legal geben lassen kann und es gibt einen Cloud-Ordner mit Notfallplänen für den Fall, dass er ein Bein bricht/ entführt wird/ im Iran ins Gefängnis kommt (alle drei beginnen mit den Worten „Ruhe bewahren“ – pff!)