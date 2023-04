Leichtathletik Weitzel holt WM-Gold, Geuther knackt Saar-Rekord von 1980

Die sechs Senioren-Leichtathleten aus dem Saarland, die bei der Hallen-Weltmeisterschaft im polnischen Torun am Start waren, haben mit starken Leistungen geglänzt. Während die Ausbeute 2019 bei der letzten WM vor Corona an selber Stelle mit zweimal Bronze bescheiden war, gab es jetzt achtmal Edelmetall, darunter dreimal Gold. Den ersten Titel holte Michelle Weitzel vom LAZ Saarbrücken. Im Weitsprung siegte sie mit 5,83 Metern in der Altersklasse W 35. „Ich habe mich gut gefühlt und bin super happy mit der Leistung“, verriet sie. Am Vortag wurde Weitzel mit 1,60 Metern Vizeweltmeisterin im Hochsprung.