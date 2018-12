später lesen Hier ist Bewegung im fortgeschrittenen Alter angesagt Senioren-Fitness startet ins neue Jahr Teilen

Mittlerweile ins sechste Jahr gehen die Senioren-Fitness- Tage in Dudweiler. Jeweils am 1. Donnerstag eines Monats, also am 3. Januar um 10.30 Uhr, geht es wieder los. Treffpunkt ist wie immer das Bürgerhaus Dudweiler.