Fastnacht in Saarbrücken : Neue Senatorin foppt Saarbrücker Narren

Saarbrücken Anke Rehlinger „verfügt“ den Zusammenschluss der Gesellschaften „M’r sin nit so“ und „Mir sin do“.

(al) Kann das sein? Ausgerechnet ein Jahr vor dem Jubiläum, 15-mal elf Jahre, soll der Großen Saarbrücker Karnevalsgesellschaft „M’r sin nit so“ die Umbenennung drohen. Und nicht nur das: Gerade zur Senatorin gekürt, verfügte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) die „Zwangsvereinigung“ der „M’r sin nit so“ mit der KG „Mir sin do“ aus Burbach, wo Rehlinger ebenfalls Senatorenwürde genießt. Ebenso wie Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt. Er wurde unmittelbar nach der Sozialdemokratin beim Senatorenabend der „M’r sin nit so“ im Saarrondo, der Event-Location der Tanzschule Bootz-Ohlmann am Eurobahnhofs, in die Senatorenloge erhoben. „M’r sin nit do“ könne der zwangsvereinte neue Verein dann heißen, sagte die Poltikerin. „Oder ,M‘r sin M‘r“, lautete der Vorschlag des Christdemokraten Conradt vor dem Hintergrund, das Selbstbewusstsein der saarländischen Fastnacht gegenüber der rheinischen Variante zu stärken: „Was Ehrenamtliche hier auf die Beine stellen, ist dem, was da in Köln passiert, ebenbürtig.“