Hilfe nach Arm- oder Beinamputation : Selbsthilfegruppe trifft sich in Saarbrücken

(red) Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Arm- oder Beinamputation im Regionalverband Saarbrücken und Umgebung hilft Betroffenen auf dem Weg zurück in den Alltag. Der nächste Gedankenaustausch ist am Donnerstag, 5. März, ab 17.30 Uhr im barrierefreien Restaurant Brockenhaus, Am Halberg 1, St. Johann.



