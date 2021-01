Corona-Pandemie : Bereits 1200 Menschen in Saarbrücken geimpft

Saarbrücken Etwa 200 Impfungdosen wurden seit Start des Saarbrücker Impfzentrums täglich verabreicht. Bald soll es schneller gehen.

Seit dem Start der Corona-Impfungen am Montag, 28. Dezember, wurden im Saarbrücker Impfzentrum auf dem Messegelände bereits 1200 Menschen geimpft (Stand: Sonntag, 3. Januar, 16 Uhr). Das entspricht 200 Impfungen täglich. Bei etwa 75 bis 80 Prozent der Geimpften handelte es sich um Personen über 80 Jahre, teilte der Regionalverband am Sonntag mit. Etwa 200 Impfdosen wurden an Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen verabreicht. Nach Angaben von Regionalverbandsdirektor Peter Gillo sei der Start sehr gut gelungen: „Alle haben die Impfung sehr gut vertragen. Alle, die einen Termin in der ersten Woche erhalten konnten, haben das Impfzentrum glücklich wieder verlassen.“