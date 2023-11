Deutsch-Französischer Stammtisch „Ich bin froh, dass es so ein Angebot gibt“

Insgesamt vier Tische haben Zoé Boucher und Joséphine Orio an diesem Abend sogar reservieren lassen. „Für heute gab es 30 Anmeldungen“, sagt Zoé Boucher. Jeden ersten Mittwoch im Monat organisieren die beiden jungen Französinnen, die in Saarbrücken einen Deutsch-Französischen Freiwilligendienst absolvieren, diesen besonderen Stammtisch. Abwechselnd findet er im Alex und im Ratskeller statt, in dieser Woche wegen des Feiertags ausnahmsweise an einem Donnerstag. Eingeführt hatte den Stammtisch vor sechs Jahren Louise Monnier, damals Freiwillige am Frankreichzentrum, und Iseult Clauzier, damals Junge Botschafterin für Nantes in Saarbrücken. Schon im ersten Jahr kam dieses offene Angebot für Menschen, die sich gern auf Deutsch oder Französisch unterhalten, so gut an, dass alle ihre Nachfolgerinnen ihn weiterführten.