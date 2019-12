Saarbrücken Eine riesige Helferschar schenkt Armen und Einsamen seit einem halben Jahrhundert Lichtblicke bei der Heiligabend-Aktion.

Das Licht ging aus. Auf den Tischen brannten nur noch die vielen Kerzen. Etwa 770 Menschen schwiegen andächtig, als Diakon Horst-Peter Rauguth an Heiligabend im Saarbrücker E-Werk die Bühne betrat und das Weihnachtsevangelium vorlas. Anschließend stimmte Rauguth „Stille Nacht, heilige Nacht“ an, und alle sangen den Weihnachtsklassiker. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal eine solche Ruhe ins E-Werk bekommen haben. Es war ein ganz toller Moment. Deswegen sind wir hier und feiern gemeinsam Weihnachten“, sagte der Diakon.

Von Ruhe und Stille bekamen Christel Persch und ihr Küchenteam nichts mit. Sie räumten die Küche auf. „Ich mache seit 25 Jahren bei dieser Aktion mit und helfe. Es gehört schon zu meinem Ritual an Heiligabend“, sagte Christel Persch. Sie ist 83 Jahre alt, und wie ihre Helfer sagen würde ohne sie in der Küche gar nichts laufen. „Es macht mir großen Spaß. Wenn alles vorbei ist, gehe ich noch in die Weihnachtsmesse, und dann mache ich es mir zu Hause bei einem Glas Champagner gemütlich“, erzählte die Saarbrückerin.