TÜV muss Seilbahn prüfen : DFG-Seilbahn fährt frühestens in acht Tagen wieder

Die Seilbahn im Deutsch-Französischenn Garten in Saarbrücken stand am Sonntag für eine Stunde still. Foto: Wolfgang Willems

Saarbrücken Ein technischer Defekt hat am Sonntag dazu geführt, dass der Seilbahnbetrieb im Deutsch-Französischen-Garten (DFG) ausgefallen ist. Es kann bis zu 14 Tage dauern, bis die Bahn wieder fährt.

„Wir fahren erst wieder, wenn der TÜV die Seilbahn geprüft und und abgenommen hat.“ Das erklärte Lothar Westrich von der Betreibergesellschaft am Montagmorgen. Am Sonntagnachmittag hatte die beliebte Attraktion im Deutsch-Französischen Garten gegen 17 Uhr für gut eine Stunde still gestanden (wir berichteten). Der Grund: ein technischer Defekt. Zu keinem Zeitpunkt sei die Situation aber gefährlich gewesen, betonte Westrich. „Es waren zehn Gondeln betroffen, aber ich konnte alle über den Notbetrieb einzeln reinfahren.“

23 Gäste, darunter sieben Kinder und ein Hund, hatten für gut eine Stunde festgesessen. Westrich zeigte sich erleichtert, dass die Kunden und Kundinnen offenbar gut mit ihrem erzwungenen Stopp in luftiger Höhe umgegangen sind. „Einige haben die Panne zum Glück mit Humor aufgenommen.“ Eine Frau habe gescherzt, dass man so ein Erlebnis im DFG für nur drei Euro geboten bekäme. „Eine andere hat sogar dort oben angefangen zu stricken!“

Vorsorglich war am Sonntag jedoch die Berufsfeuerwehr von der Panne informiert worden. Mit zwei Drehleiterfahrzeugen und speziell ausgebildeten Rettern aus dem Bereich der Höhenrettung war sie in den DFG ausgerückt. Auch der Rettungsdienst war sicherheitshalber alarmiert worden. Am Ende aber konnten Westrich und sein Team das Problem alleine lösen.

„Das Lager einer Rolle, über die das Seil der Bahn läuft, hat Spiel bekommen. Deshalb hat die Anlage ausgesetzt. Das muss auch so sein“, erklärte Seilbahn-Betreiber Lothar Westrich. Regelmäßig überprüfe er die Lager, um Verschleiß festzustellen. „Ich habe immer bis zu 20 dieser Lager in Reserve, um sie gegebenenfalls austauschen zu können“, sagt er.

Im April war die Seilbahn aufgrund technischer Prüfungen erst verspätet in die Saison gestartet. Erst 2021 war die Seilbahn aus den 1960er Jahren komplett überholt worden. Doch einige Ersatzteile waren so spät geliefert worden, dass die Bahn in der letzten Saison überhaupt nicht in Betrieb gehen konnte. Ein wichtiges Ersatzteil, das damals fehlte, war übrigens eine Sicherheitsvorkehrung, die dafür sorgt, dass die Bahn stoppt, wenn ein Fahrgast mit der Gondel verbotenerweise schaukelt. Und das käme immer wieder vor, beklagt Lothar Westrich. Obwohl man viele Verbotsschilder aufgehängt habe.