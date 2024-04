Herber Rückschlag Seilbahn im DFG Saarbrücken beim TÜV durchgefallen – und jetzt?

Die Seilbahn im Deutsch-Französischen-Garten (DFG) in Saarbrücken machte die Parkanlage zu etwas Besonderem, denn im Saarland ist der Lift der letzte, der noch in Betrieb ist, oder sagt man besser – war? Denn seit einem Zwischenfall im Jahr 2022 ruht die Anlage. Am 10. Juli streikte die Anlage, Menschen saßen damals in luftiger Höhe fest. 23 Personen wurden von der Feuerwehr gerettet, niemandem ist etwas geschehen.