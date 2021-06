Aktuelle Zahlen des Gesundheitsamts : Sechs neue Coronafälle im Regionalverband

Regionalverband 91 Personen sind insgesamt im Regionalverband positiv auf das Coronavirus getestet. Die meisten davon leben in Saarbrücken. In zwei Kommunen gibt es keine Infizierten.

Neun Personen konnten am Donnerstag aus der Quarantäne entlassen werden. Somit sind aktuell 91 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 65 in Saarbrücken, 8 in Sulzbach, jeweils 6 in Völklingen und in Püttlingen, 3 in Kleinblittersdorf sowie jeweils einer in Friedrichsthal, in Heusweiler und in Quierschied. In den Gemeinden Großrosseln und Riegelsberg gibt es derzeit keine Coronafälle.