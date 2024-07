Überraschende Ankündigung Sean Paul kommt für exklusive Clubshow nach Saarbrücken – und die SZ verlost Tickets

Seit Februar diesen Jahres herrscht wieder Leben in der Kufa in Saarbrücken: Die MAS Event GmbH, die auch das Seven in der Futterstraße betreibt, bespielt die knapp 1000 Quadratmeter große Eventlocation an der Dudweilerlandstraße. Am Dienstag haben die inzwischen nicht mehr ganz so neuen Betreiber über die sozialen Medien den Auftritt des internationalen Top-Acts bekanntgegeben: Am Freitag, 19. Juli kommt Sean Paul für eine exklusive Clubshow nach Saarbrücken.