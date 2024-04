Alexander Dings sichert sich den Sieg Scrabble-Fieber in Saarbrücken: Von Eselsbrücken und ehelichen Pflichten

„Warmscrabbeln“ an einem nasskalten Frühlingstag hört sich gut an; ist aber nix Erotisches, auch wenn die Spieler dabei in Wallung geraten. Gemeint ist die Vorbereitung kürzlich in ungezwungener Atmosphäre aufs Turnier am nächsten Tag. Zu diesem Turnier über das Wochenende in Saarbrücken hatten sich 36 Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz angemeldet. Darunter Nesa aus Tinizog in Graubünden, Hans aus Bern, Nikolaus aus Salzburg, Johann aus Berlin, um nur einige zu nennen, die eine weite Anreise nach Saarbrücken gerne auf sich nahmen. Natürlich war Alexander Dings, der amtierende deutsche Meister aus Homburg, auch dabei.