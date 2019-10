Scientists for Future : Forscher üben Kritik an Lüdeckes Thesen zum Klima

Saarbrücken Lüdecke hatte in einem SZ-Artikel vom 9. Oktober unter anderem gesagt, dass Deutschlands CO2-Ausstoß unerheblich sei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Scharfe Kritik an den Äußerungen des emeritierten HTW-Physikprofessors Horst-Joachim Lüdecke in der SZ vom 9. Oktober sowie an der Art der Berichterstattung erhebt die Regionalgruppe von Scientists for Future (SFF), der Wissenschaftler der Saar-Uni und der HTW angehören. Insbesondere monieren sie, dass keine nachprüfbaren Fakten, sondern nur die persönliche Meinung Lüdeckes dargestellt werde. „Die wissenschaftliche Vorgehensweise Lüdeckes wird nicht nachvollziehbar beschrieben, die Gegenmeinung der überwiegenden wissenschaftlichen Welt wird nicht berücksichtigt und offenkundige Falschaussagen werden nicht benannt“, schreiben sie.

Bereits der Titel „Deutschlands CO 2 -Ausstoß ist unerheblich“ sei irreführend, da Deutschland einen etwa doppelt so hohen Pro-Kopf-CO 2 -Ausstoß habe als der Weltdurchschnitt. „Die Forderungen unserer Bundesregierung nach signifikantem Klimaschutz hätten nur dann internationales Gewicht, wenn diese sich selbst daran hielte“, so SFF. Initiativen wie entrepreneurs4future.de teilten auch nicht Lüdeckes Ansicht, wonach Klimaschutz die Wirtschaft zerstöre. „Verantwortungsvoller Strukturwandel ist die Basis für nachhaltigen Erhalt von Arbeitsplätzen“, finden SFF. Auch die Aussage „Extreme Wetter nähmen entgegen der aktuellen Meinung ebenfalls nicht zu“ sei falsch. In seinem Bericht SREX von 2018 beschreibe der Weltklimarat IPCC die zunehmende Häufigkeit von Extremwetterereignissen weltweit.