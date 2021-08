Wie geht es am Willi-Graf-Ufer weiter? : Schwimmschiff-Rückkehr? Saarbrücken hat "hochwertige" Pläne am Saarufer

Der Eigner des Pontons „Vaterland“, Lothar Steinacker, möchte sein Schwimmschiff nach einer Reparatur wieder in die Saarbrücker City zurückholen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken-Burbach Wie geht es weiter am Willi-Graf-Ufer in Saarbrücken? Der Eigner des Schwimmschiffs Vaterland kämpft um eine Rückkehr an den alten Platz. Was die Stadt dazu sagt.