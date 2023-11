Umfrage unter Badegästen liegt vor Akzeptanz für „Oben ohne“ in Saarbrücker Bädern offiziell abgefragt – Totobad sticht hervor

Saarbrücken · Halbnackt im Freibad planschen, das durfte in diesem Sommer in Saarbrücken jeder – und jede. Die Bädergesellschaft hat Badegäste gefragt, was sie von der neuen Freiheit halten. Die Ergebnisse sind spannend. Das Totobad sticht heraus.

08.11.2023 , 11:00 Uhr

Oben ohne: In Saarbrücker Freibädern bleibt es aller Voraussicht nach erlaubt. Foto: Getty Images/ iStockphoto/curtoicurto

Das Thema erhitzt die Gemüter, schlägt hohe Wellen, und beschäftigt jetzt auch die Stadtpolitik in Saarbrücken wieder. „Erfahrungen Baden oben ohne“ lautet der Tagesordnungspunkt 3 der Sportausschuss-Sitzung an diesem Mittwoch. Vorgestellt werden sollen Ergebnisse einer Gästebefragung während der Freibadsaison. Was denken die Saarbrücker wirklich über das Oben-ohne-Schwimmen für alle, für das sich die Grünen seit längerem vehement einsetzen und das daher im Sommer testweise erlaubt war? Finden sie es gut oder gar nicht gut?