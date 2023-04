Schwestern vom Heiligen Geist 105 Jahre in sozialen Diensten unterwegs: Letzte Schwestern verlassen Konvent in Kleinblittersdorf

In erster Linie waren sie in den Alten- und Pflegeheimen in Kleinblittersdorf und Auersmacher aktiv und halfen bei der Betreuung der Menschen. In den Kindergärten waren sie Betreuerinnen und hier und da auch Streitschlichterinnen, wenn sich der Nachwuchs mal wieder in den Haaren hatte. Legendär waren die Sommerfeste im Seniorenzentrum auf der St. Barbarahöhe in Auersmacher, als die zumeist aus Spanien stammenden Schwestern vom Heiligen Geist in den 1980er-Jahren das spanische Nationalgericht Paella einführten. Es war ein Höhepunkt im Jahreskalender an der Oberen Saar.