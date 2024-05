TV Holz „Man hat gesehen, dass wir uns gut entwickeln“

Ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld und Fans aus ganz Deutschland: Am Sportcampus Saar in Saarbrücken wird bei der deutschen U 20-Meisterschaft im Volleyball allerhand geboten. Im Finale erreicht die Stimmung in der Multifunktionshalle ihren Höhepunkt. Und am Ende jubelt der Titelverteidiger erneut. Der Schweriner SC gewinnt gegen die Roten Raben Vilsbiburg mit 26:24 und 25:21, feiert mit seinen Fans den Titel – und ein Star ist mittendrin: Nationalspieler Georg Grozer, der vielleicht beste Volleyballer hierzulande, beglückwünscht seine Tochter Leana, die mit dem Schweriner SC erneut nicht zu schlagen war. „Der Name bringt vielleicht auch ein bisschen Druck mit – aber sie macht das toll“, lobt er seine Tochter, die als Außenangreiferin beim alten und neuen deutschen U 20-Meister spielt.