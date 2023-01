Fußgängerin erleidet Schädel-Hirn-Trauma : Schwerer Unfall in Saarbrücken: Frau (28) von Saarbahn erfasst

Schwerer Unfall in Saarbrücken: Frau (28) von Saarbahn erfasst

Saarbrücken Zwischen einer Fußgängerin und der Saarbahn ist es in Saarbrücken zu einem Unfall gekommen. Die Frau wurde schwer verletzt.

In der Saarbrücker Innenstadt hat sich am Mittwoch, 4. Januar, gegen 15 Uhr ein schwerer Unfall ereignet: Wie die Polizei mitteilt, ist eine 28-jährige Fußgängerin auf den Saarbahntrassen in Höhe der Bleichstraße von einer Bahn erfasst und dabei schwer verletzt worden.