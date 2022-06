Strecke zwischenzeitlich gesperrt : Schwerer Unfall in Ludweiler am frühen Morgen: Ein Toter und ein Schwerverletzter

Schwerer Unfall in Ludweiler am frühen Morgen: Ein Toter und ein Schwerverletzter

Ludweiler Am frühen Samstagmorgen kam es in Ludweiler zu einem tödlichen Zusammenstoß eines Autos mit einem Fernlastzug.

Ein Toter und ein Schwerverletzter - das ist die traurige Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen zwischen Ludweiler Eichenkopf und Geislautern.

Gegen 7:45 Uhr stießen ein Pkw und ein Fernlastzug frontal zusammen. Dabei wurde der Pkw total zertrümmert, die beiden Insassen wurden in ihrem total beschädigten Fahrzeug eingeklemmt.

Feuerwehr, DRK-Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz. Die beiden in dem Wrack eingeklemmten Unfallopfer mussten von der Feuerwehr Völklingen aus den Trümmern herausgeschnitten werden. Bei einem der beiden Insassen konnte der Notarzt, dem mit dem Rettungshubschrauber Christoph 16 zum Unfall erschien, nur noch den Tod feststellen. Der zweite Insasse überlebte schwerverletzt und wurde von dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.