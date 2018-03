später lesen Feuer-Drama in Göttelborn Schwer verletzter Mann nach Brand in Einfamilienhaus in Göttelborn ebenfalls verstorben FOTO: BeckerBredel Teilen

Bei einem Feuer in Göttelborn ist nach Angaben der Polizei am Freitagabend eine Frau ums Leben gekommen. Ihr Mann kam mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus und ist nach Polizeiangaben ebenfalls gestorben. red