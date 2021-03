Landwirte im Saarland und Rheinland-Pfalz besorgt : Weniger Wildschweine in Corona-Zeiten erlegt

Saarbrücken/Nohfelden/Mainz Noch vor einem Jahr hatten Jäger im Saarland bei Abschüssen Rekordzahlen erzielt. Nun schaut das anders aus. Landwirte sorgen sich.

Sowohl im Saarland als auch in Rheinland-Pfalz dürften in diesem Jagdjahr deutlich weniger Wildschweine geschossen worden sein als im Rekordjahr davor. Experten nennen als einen Faktor dafür Corona-Auflagen, die beispielsweise private Bewegungsjagden schwieriger machten. Der große Bestand an Schwarzwild sorgt Landwirte, die über Schäden durch die Paarhufer klagen. Auch Umweltverbände sind nicht grundsätzlich gegen Jagd. Gleichzeitig betonen sie, dass Wildschweine nicht nur schädlich seien, sondern etwa für den Wald sehr wichtig sein könnten.

Schon jetzt scheint klar, dass die Jagdstrecke in dem bald ablaufenden Jagdjahr längst nicht so hoch ausfallen wird wie 2019/2020: Geschäftsführer Johannes Schorr von der Vereinigung der Jäger des Saarlandes erwartet „deutlich weniger“ Abschüsse – unter anderem deshalb, weil wegen Corona-Auflagen viele private Bewegungsjagden nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen stattfanden. Auch ziehe sich das Wild wegen der vielen Spaziergänger und Freizeitsportler zurück.

„Der beste Schaden ist der, der nicht entsteht“, sagt Hauptgeschäftsführer Alexander Welsch vom Bauernverband Saar. Übers Land verteilt fielen Wildschweine immer noch häufig über Äcker und Gärten her. Landwirte seien „froh über alles, was geschossen wird.“

Auch die Naturschutzverbände Nabu und BUND sind nicht grundsätzlich gegen die Jagd. Aber: Schwarzwild sei nicht „per se schädlich“, meint der jagdpolitische Sprecher des Nabu im Saarland, Detlef Reinhard, sondern habe einen großen ökologischen Faktor innerhalb des Gesamtgefüges. „Wildschweine fressen Schädlinge und lockern den Boden auf“, erklärt er. „Das heißt, was für die Landwirtschaft schlecht ist, kann für den Wald sogar gut sein.“ Er sei überzeugt, dass die Jagd allein nicht zur gewünschten drastischen Reduzierung führe. Verantwortlich für Bestand und die Fortpflanzung sei eher das Nahrungsaufkommen. Trockenjahre, die in der Landwirtschaft zu Ernteausfällen führten, träfen auch den Schwarzwild-Nachwuchs.

Der stellvertretende Landesvorsitzende des BUND im Saarland, Michael Grittmann, ist überzeugt, dass es aktuell auch deshalb so viel Schwarzwild gibt, weil es an natürlichen Feinden fehlt. „Deshalb würden wir uns ja wünschen, wenn der Wolf wiederkäme, weil er auch die Wildschweine im Visier hat.“ Und eine Überpopulation hat nach Einschätzung von Nabu-Vertreter Reinhard nicht nur negative Folgen für die Landwirtschaft, sondern wirkt sich auch auf andere Arten aus. Wo viel Schwarzwild sei, gebe es wenig Bodenbrüter. Zudem müsse man als „ganz große Gefahr im Hintergrund“ den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) betrachten. „Wenn es zu viel Schwarzwild gibt, ist es per se nicht förderlich – egal in welche Richtung.“ Verlässliche Abschusszahlen erwarten die Landesjagdverbände erst im Sommer.