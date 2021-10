Für saubere Schuhe in der Saarbrücker Vorstadtstraße : Vom Clown zum Schuhputzer (mit Bildergalerie)

Alt-Saarbrücken In der Vorstadtstraße in Saarbrücken putzt Roy Martin seit Juli Schuhe in seinem eigenen, liebevoll eingerichteten kleinen Laden. Wer wissen will, welche Geschichten Schuhe erzählen, was ein „Mirror Gloss“ ist und wie man die abgelaufendsten Treter wieder flott macht, sollte in seinem gemütlichen Sessel Platz nehmen.

„Treter“ – so despektierlich würde Roy Martin einen Schuh wohl nie nennen. Wer seine bedürftigen Schuhe zu ihm bringt, damit er ihnen neuen Glanz und – wenn nötig – feste Sohlen verleiht, hat mutmaßlich ein eher liebevolles Verhältnis zu seinen Schuhen. Roy Martin spricht nicht von „Kunde“ oder „Kundin“, sondern einfach – vom „Mensch“. Und dieser Mensch nun – wenn er will – darf Platz nehmen auf Martins wunderbar bequemem Schuhputzer-Stuhl, um denen, die ihn durchs Leben tragen, etwas Gutes zu tun. Und ein paar unterhaltsame Anekdoten zu hören (oder auch selbst zu erzählen). „Man muss Bock auf mich haben“, scherzt der Schuhputzer.

Aufwändige Schuhputz-Techniken

Wer sich für diesen „Shoeshine“ im Laden entscheidet, braucht dafür ein bisschen Zeit. Mindestens zehn Minuten, meist auch länger. Zum Beispiel für einen „Fast Spitshining Shally Shine“ (ab sieben Euro). Deshalb geben viele ihre Schuhe auch nur ab. Vor allem, wenn sie eine besonders aufwändige Schuhputztechnik wünschen“, erklärt der gebürtige Alt-Saarbrücker. Ein „Mirror Gloss“ zum Beispiel – die Wasserglanzpolitur ist die Königsdisziplin in der Schuhputz-Kunst – kann schon mal Stunden dauern und kostet stolze 30 Euro. Der Schuh wird dabei so lange bearbeitet, bis man sich in ihm spiegeln kann. „Wie die Kosmetikerin nebenan kümmere ich mich um Haut, in meinem Fall ist es eben Leder“, scherzt der Schuhputzer. Roy Martin wäscht auch Schuhe und Sneaker, entfärbt, bessert aus und imprägniert. Auf Wunsch gibt es einen Hol- und Bringservice.

Schuhputzer aus Leidenschaft

Seinen Beruf liebt Roy Martin sehr. Wenn er sich einem Paar Schuhe widmet, dann ist das Arbeit und Show zugleich. Mit Hingabe wachst, poliert, cremt und bürstet er. Gerne mit den bloßen Fingern. „Dann spüre ich das Leder, das Wachs wird weich.“ Schuhputzen – das ist für den 48-Jährigen eine Art Mission, eine Leidenschaft, ein großer Spaß. „Jeder Schuh erzählt eine Geschichte“, plaudert Martin, während er der Reporterin deren Halb-Stiefel putzt. Vor jedem Arbeitsgang riechen wir am entsprechenden Creme-Döschen: Palmwachscreme, Pomade, Conditioner. „Ich liebe diesen Duft“, schwärmt Roy Martin und reibt das „Lincoln Stain Wax“ liebevoll in meine Schuhe. Martin zeigt seine Werkzeuge: Bürsten und Lappen vielerlei Art, von ganz hart bis Cashmere-Weich.

Info Roy Martin’s Shoe Shine In Roy Martin’s Shoe Shine in der Vorstadtstr. 55 in Saarbrücken werden nicht nur Schuhe in verschiedenen, aufwändigen Techniken geputzt und ausgebessert, sondern auch besohlt und gereinigt. Für komplizierte Arbeiten am Schuh arbeitet der Schuhputzer mit einem Schuster zusammen. Zudem bereitet Martin Turnschuhe und Converse Sneakers wieder auf und verkauft sie second hand. Außerdem kann man den Schuhputzer für Messen und Events buchen. www.roysshoeshine.com

Jedem Schuh ein Song

„Und jeder Schuh hat seinen Song“, fügt er hinzu, öffnet die Tür zu einem kleinen Plattenschrank neben dem Stuhl und zieht eine alte Vinyl-Platte heraus. Mehr Retro geht nicht. „Bei Ihren Schuhen habe ich irgendwie an ‚Radar Love’ von ‚Golden Earring’ gedacht.“ Dann legt der Punkrock-Fan den bekannten funkigen Song auf. Und weiter geht’s mit dem Shoe Shining. „Ich mache das immer zu Musik.“ Hier ist ein Künstler am Werk.

Allein schon diese ungewöhnliche Zeremonie ist ein Besuch in Roy Martins Laden wert, den er liebevoll im Vintage-Stil eingerichtet hat. Es ist mehr ein Wohnzimmer als eine Werkstatt. An der Deckel baumeln wiederhergestellte Converse Sneakers. Die kultigen bunten Stoff-Turnschuhe bekommen bei Roy Martin eine zweite Chance – im „Second Chance Converse Sale“. Doch hier haben nicht nur die Schuhe ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen. Auch dieser Schuhputzer, der eigentlich Clown und Schauspieler ist. Und zwar ein staatlich anerkannter mit Abschluss an der Mainzer „Schule für Clowns, Komik und Comedy“. Wie wird aus einem Profi-Clown ein Profi-Schuhputzer?

Als Clown Klinsch fing alles an

„Als ich 2016 mit dem Schuhputzen anfing, tat ich es als Clown Klinsch“, erzählt Roy Martin. Der Mann heißt tatsächlich so, auch wenn viele einen Künstlernamen vermuten. Diesen „Klinsch“ hatte Martin für Bühnenauftritte und Veranstaltungen entwickelt. Der Gag: Während Clown Klinsch Schuhe putzt, beklaut er seine Kundschaft. „Irgendwann wurde mir klar, dass die Leute nicht nur den Clown lieben, sondern sich auch wahnsinnig über die sauberen Schuhe freuen.“ Dann kam die Corona-Pandemie, für den Künstler Roy Martin blieben Engagements und Aufträge aus. Und so beschloss er, sich ganz der Schuhputz-Kunst zu widmen.

Für die wiederum gibt es kein Diplom. Deshalb brachte sich Martin das Meiste selbst bei, studierte Bücher, fand Tutorials im Internet, besuchte Kollegen und Workshops quer durch die Republik. „Es gibt eine richtige Schuhputzer-Szene“, lacht er.

Sein „Faible für Schuhe“ geht einher mit dem Bedürfnis, ein Handwerk auszuüben. „Man muss Schuhe nicht wegwerfen, man kann sie wieder schön machen“, sagt er. Mit seinem Angebot, das auch Schusterarbeiten und Schlüsselanfertigungen umfasst, passt sein Laden in den Trend, lokal und nachhaltig zu kaufen und Gebrauchtes, auch Kleidung, lieber zu reparieren als wegzuwerfen.

Kundschaft in aller Welt

Und wie läuft das Geschäft? Ganz gut. „Ich bin sehr dankbar für die Nachbarschaft“, sagt der Alt-Saarbrücker. Aber nicht nur die bringe ihre Schuhe. Er hat mittlerweile Kundschaft aus aller Welt. Zum Beispiel einen Engländer. „Der schickt immer gleich mehrere Paar Schuhe“, erzählt er stolz. Demnächst wird man in Roy Martin`s Shoe Shine vielleicht auch einen leckeren Kaffee aus Brooklyn trinken können – oder „Moonshine“. So hieß der schwarz gebrannte Schnaps zu Zeiten der amerikanischen Prohibition.