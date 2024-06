Schultheatertage in Saarbrücken Bühne frei für den Perspektivwechsel

„Hörst Du zu? Schaust Du weg? In was für einer Welt willst Du leben? Erinnert Ihr Euch?“ Es sind Fragen, die angesichts des Rechtsrucks nach der Wahl am Sonntag eine neue, beklemmende Brisanz kriegen. Schülerinnen und Schüler des Saarlouiser Robert-Schuman-Gymnasiums stellten sie am Montag in der Alten Feuerwache in ihrer Inszenierung „Über.Leben“ zur Eröffnung der Schultheatertage Saar 2024. Ja, bei Hitlers brennt noch Licht, da kommt die mahnende Szenencollage über Leben und Wirken der jüdischen Autorin, Musikerin und Widerstandskämpferin Esther Bejarano zur rechten Zeit.