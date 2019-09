Saarbrücken Kostenloses Schulobst gibt es auch für Saar-Kitas – aber nur, solange das Geld reicht. 199 Einrichtungen gehen deshalb in diesem Jahr leer aus.

In der Kita Heilig Kreuz auf der Folsterhöhe in Saarbrücken wird es demnächst kein kostenloses Obst mehr geben für die 133 Kinder, die dort betreut werden. „Wir sind aus dem Schulobst-Programm per Losverfahren rausgeflogen“, bedauert Nicole Thalhofer, stellvertretende Leiterin der Kita im sozialen Brennpunkt. „Für unsere Kinder hier ist das besonders bitter“, beklagt die Erzieherin. Denn rund 80 Prozent von ihnen seien vom Jugendamt oder anderen Sozialleistungen abhängig. Gesundes Essen mit frischem Obst und Gemüse komme in vielen finanziell schlecht gestellten Familien des Einzugsgebietes kaum auf den Tisch, weiß sie aus Erfahrung. „Für uns war das kostenlose Obst eine tolle, wichtige Bereicherung. Nie blieb etwas übrig, die Kinder haben sich sehr darauf gefreut“, sagt Thalhofer. Seit Jahren sei gesundes Essen ein wesentlicher Bestandteil des pädagogischen Konzepts ihrer Kita.