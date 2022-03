Gemeinschaftsschule in Güdingen in Herbert-Binkert-Schule umbenannt : Ein Fußball-Idol macht Schule

400 Kinder und Jugendliche besuchen aktuell die Herbert-Binkert-Schule in Güdingen. Sport wird an der Schule groß geschrieben. Foto: Heiko Lehmann

Güdingen Wenn man in der ehemaligen Gemeinschaftsschule in Güdingen anruft, wir man sofort mit einem freundlichen „Herbert-Binkert-Schule – guten Tag“ begrüßt. Dabei ist die Schule genau genommen erst seit diesem Freitag nach einem der größten saarländischen Fußballer aller Zeiten benannt.

„Wir nennen uns schon seit dem vergangenen Jahr Herbert-Binkert-Schule. Wegen Corona mussten wir den offiziellen Festakt immer verschieben, doch jetzt hat es endlich geklappt“, erklärt Matthias Römer, der Schuleiter der Herbert-Binkert-Schule. Die Schule im Zentrum Güdingens ist seit Jahrzehnten bekannt für ihr ausgeprägtes Verhältnis zum Sport. Bundesliga-Turner unterrichten Turnen in der Schule und Bundesliga-Ringer unterrichten Ringen. Dreimal pro Woche kommen nachmittags ausgebildete Fußball-Trainer des 1. FC Saarbrücken und des SV Bübingen vorbei und geben Jungs und Mädels anspruchsvolle Trainingseinheiten. Die Herbert-Binkert-Schule ist zudem eine Eliteschule des Mädchenfußballs.

Auf dem Kunstrasen hinter der Schule spielen die Schüler in den Pausen und in jeder anderen freien Minute Fußball. „Wir haben ein paar richtig starken Mädchen und Jungs in unseren Klassen. Wir waren auch schon beim Fußball-Endturnier für Jugend trainiert für Olympia in Berlin“, erklärt Dina Deckert. Sie ist seit 15 Jahren Lehrerin an der Schule und hat die Namensgebung von Anfang an mit begleitet. „Wir hießen schon immer Gemeinschaftsschule und wollten uns eigentlich schon immer umbenennen. Als wir vor zwei Jahren vom Tod Herbert Binkerts erfuhren, mussten wir nicht mehr lange überlegen, wie wir die Schule nennen werden“, so Dina Deckert.

Herbert Binkert war einer der stärksten Fußballer, die das Saarland jemals hatte. Der gebürtige Karlsruher war saarländischer Nationalspieler und in den 1950er Jahren ein Leistungsträger der Mannschaft des 1. FC Saarbrücken, die damals das Maß aller Dinge in Europa war und sogar Real Madrid in Madrid mit 4:0 wegfegte. „Es macht uns richtig stolz, dass die Schule in Güdingen nun nach unserem Vater benannt ist, das ist eine große Ehre für uns“, sagten Gerhard und Manfred Binkert, die beiden Söhne der Saarbrücker Fußball-Legende am Freitag bei der Feierstunde in Güdingen. Beide haben selbst die kompletten Jugendjahrgänge beim 1. FC Saarbrücken durchlaufen. Gerhard Binkert wurde später sogar Vertragsspieler und Manfred Binkert war 24 Jahre lang der Leiter der ehemaligen Gemeinschaftsschule in Güdingen, die nun nach seinem Vater benannt ist.