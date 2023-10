Schulbauprogramm Baustein Warum Saarbrücken mit mindestens 30 Millionen Euro für den Schulbau rechnet und das trotzdem viel zu wenig sein wird

Saarbrücken · 205 Millionen Euro will das Land in den nächsten fünf Jahren in die Schulen stecken. Die Landeshauptstadt erwartet mindestens 30 Millionen Euro aus dem Fonds. Doch das sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt die Saarbrücker Bildungsdezernentin.

19.10.2023, 16:22 Uhr

Viele Grundschulen in Saarbrücken müssen mittlerweile auch Container-Gebäude für den Unterricht nutzen. Wie hier an der Grundschule Weyersberg in Burbach. Dort sind weitere Container-Klassenzimmer geplant. Deren Miete ist teuer. Foto: BeckerBredel

„Wir freuen uns, dass es Bewegung beim Schulbau gibt, es ist ein gutes Zeichen“, kommentierte die Saarbrücker Bildungsdezernentin Sabine Dengel das am Montag vorgestellte Schulbauprogramm „Baustein“, mit dem das Land Städte, Kommunen und Landkreise bei der Mammutaufgabe unterstützen will (wir berichteten). Dann schränkte sie ein: „205 Millionen Euro werden aber keinesfalls reichen. Wir erwarten zusätzliche Gelder in den kommenden fünf Jahren.“