Schüler machen Theater Schüler-Theater mit aktuellem Bezug

Am Dienstagabend hatte das Katholische Büro Saarland, das Kommissariat der Bischöfe von Speyer und Trier, zum alljährlichen Willi-Graf-Empfang in die Kirche der Jugend eli.ja in der Hellwigstraße eingeladen. In feierlicher Atmosphäre schlug Ordinariatsdirektorin Katja Göbel in ihren Begrüßungsworten schnell einen ernsten Ton an: „Wir leben in Zeiten, in denen die Themen Flucht und Migration stark polarisieren.“ Gerade dieser Tage, mit Blick auf den Terroranschlag von Solingen oder die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen, stellte sie die Fragen: „Wie gehen wir als Gesellschaft mit diesen Herausforderungen um? Wie finden wir den richtigen Weg zwischen dem Schutz der Bevölkerung und unseren humanitären Verpflichtungen?“