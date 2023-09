Teuer und hässlich Einfach abgestellt – Schrottautos verschandeln Straßenränder und Plätze in Saarbrücken

Saarbrücken · Weit über 200 illegal abgestellte Altautos musste die Stadt Saarbrücken in diesem Jahr bereits abschleppen lassen. In den meisten Fällen kann die Stadt keinen Verantwortlichen ausfindig machen. Was das für die Allgemeinheit bedeutet.

17.09.2023, 16:38 Uhr

In der Mühlenstraße in Saarbrücken steht ein Auto ohne Nummernschilder. Dem Ordnungsamt ist der Corsa bekannt, das Verfahren zur Beseitigung läuft. In diesem Jahr musste die Verwaltung bereits 232 solcher illegal abgestellten Autos beseitigen lassen. Zum Teil auf eigene Kosten. Foto: Nina Zapf-Schramm

Ein schwarzer Opel Corsa steht am Straßenrand im Mühlenviertel in Saarbrücken. Der Lack blättert ab. Eine zentimeterhohe Schicht Ruß, Staub und sonstigem schwarzen Dreck auf der Fahrbahn unter dem Kleinwagen deutet darauf hin, dass die Kehrmaschinen des ZKE schon lange keine Möglichkeit mehr hatten, dort zu reinigen.