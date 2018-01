später lesen Polizei-Einsatz Schreckschüsse, Diebe und Randalierer Teilen

Cliquen von bis zu 20 Personen, die durch die Innenstadt zogen, und vermeintliche „Schüsse“ aus einer Schreckschusswaffe bereiteten der Polizei in der Nacht auf Sonntag allerhand Schwierigkeiten. Die Polizei hatte in dieser Nacht rund 70 Beamte auf der Straße, um an Orten, „an denen es in der Vergangenheit häufig zu Straftaten und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gekommen war“, Passanten und Fahrzeuge zu kontrollieren – und zwar „bis in die frühen Morgenstunden“. Das teilte die Polizei-Inspektion St. Johann in der Karcherstraße am Sonntag mit.