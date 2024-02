Fiese Masche Telefonbetrüger erbeuten sechsstelligen Betrag im Regionalverband

Am Montag meldete sich ein noch unbekannter Anrufer bei einem 76-Jährigen aus Sulzbach und behauptete, dass sein Enkel an einem tödlichen Verkehrsunfall beteiligt wäre. Um eine Untersuchungshaft abzuwenden, forderte der Betrüger einen hohen Geldbetrag. Etwa eine Stunde später übergab die Lebensgefährtin des Geschädigten an der Haustür einen Geldbetrag im mittleren, fünfstelligen Bereich an einen Geldboten, welcher dort zur Übergabe erschienen war.