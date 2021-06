Tipp des Gesundheitsministeriums zum Beginn der Reisesaison : Schnelltest-Ergebnisse im Saarland gibt’s auch in englischer Sprache

Saarbrücken Sommer, Sonne, Ferien: Um ein sicheres Reisen zu ermöglichen, attestiert das Saarland an allen landeseigenen Testzentren PoC-Antigenschnelltests auch in englischer Sprache.

Am Testzentrum am ehemaligen Messegelände in Saarbrücken werden darüber hinaus neben PoC-Antigenschnelltests auch kostenpflichtige PCR-Testungen angeboten, die digital den datenschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechend zudem in deutscher, englischer und französischer Sprache abrufbar sind. Daran erinnerte am Dienstag das Gesundheitsministerium mit Blick auf den Beginn der Sommer-Reisezeit. Die Ausstellung der Testergebnisse in den genannten Fremdsprachen gibt es schon länger. Das Ministerium wiest zudem darauf hin, dass die Testzentren auch in der Ferienzeit zu den regulären Öffnungszeiten in Betrieb sind (siehe Info).