Kolumne : Wie aus Nacktschnecken Flugschnecken werden

Saarbrücken In den vergangenen Wochen hat es ja geregnet ohne Ende. Das drückte zwar aufs sommerliche Gemüt, war aber gut für die Pflanzen. Für die meisten jedenfalls. Die Landwirte sind glücklich, Hobby-Landschaftsgärtnerinnen wie ich nicht voll umfänglich.

Denn mit dem Regen kam die Schneckenplage. Man kann am Abend kaum den Garten betreten, ohne dass es unter den Füßen quaddelt und schmaddelt. Ihhh! Und so sehr ich mich übers Nicht-Gießen-Müssen gefreut habe – im Garten war ich daher in der Abenddämmerung doch unterwegs und gut beschäftigt. Allerdings nicht mit Schlauch und Gießkanne, sondern mit dem alten gelben Sandschippchen meines Sohnes und einem kleinen Plastikeimer. So ausgestattet gehe ich nun schon seit Wochen auf Rettungsmission, um all die Pflanzen, die mir ans Herz gewachsen sind, vor dem Knabbertod durch die schmierigen Schleimmonster zu retten. Zum Beispiel die Tomate. Bis ins Hochbeet schaffen es die Viecher jede Nacht! Und dann meine Hosta! Sie sehen aus wie Schweizer Käse und ich versuche, ihnen die neue Ästhetik wohlwollend abzukaufen, damit ich mich nicht so ärgere.