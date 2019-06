Schneckenforscher : Schneckenforscher mit Saarland-Ausbeute zufrieden

Saarbrücken : Änderung bei Wochenmärkten (red) Wegen des Feiertages Fronleichnam am Donnerstag, 20. Juni, wird der Wochenmarkt in St. Arnual auf Mittwoch, 19. Juni, vorverlegt. Der Markt in Jägersfreude am Mittwoch, 19. Juni, entfällt. Das teilt die Stadt Saarbrücken mit.